美媒：伊朗對美保證 未企圖暗殺川普

華爾街日報十六日獨家報導，伊朗十月十四日向拜登政府提出書面保證函，表示伊朗並未企圖暗殺川普。美國官員認為，這反映出美國政府的公開意見，即針對川普的人身安全威脅是美國國安的首要事項，任何企圖謀殺他的行為都將被視為對美國的戰爭行為。

伊朗十月提出的前述保證，旨在回應美國九月私下向德黑蘭發出的書面警告，之前未曾被披露。美國官員認為，由於共和黨籍的川普即將重返白宮，因此美伊如此祕密的交流行為，是為了舒緩兩國緊張。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼二○二○年一月在伊拉克遭美軍無人機斬首行動身亡後，德黑蘭即揚言報復川普和川普政府高官。

川普第一任時參與執行伊朗政策的三位高官因面臨伊朗暗殺威脅，至今仍獲白宮特勤局保護，包括前國務卿龐培歐、美國伊朗事務特別代表胡克及前白宮國安顧問波頓。

報導稱，拜登政府掌握伊朗恐動手暗殺川普的情資後，七月對川普升級特勤局的維安保護。伊朗日前則否認密謀暗殺川普，伊朗外長阿拉奇批相關傳聞是「三流鬧劇」。

華府九月對德黑蘭提出書面警告，收到伊朗回應是十月一日伊朗空襲以色列後。伊朗回應中沒有特定官員簽名，重申川普下令暗殺蘇雷曼尼已構成犯罪。伊朗官員與分析家稱，回應來自最高領袖哈米尼。