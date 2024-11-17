聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：伊朗對美保證 未企圖暗殺川普

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

華爾街日報十六日獨家報導，伊朗十月十四日向拜登政府提出書面保證函，表示伊朗並未企圖暗殺川普美國官員認為，這反映出美國政府的公開意見，即針對川普的人身安全威脅是美國國安的首要事項，任何企圖謀殺他的行為都將被視為對美國的戰爭行為。

伊朗十月提出的前述保證，旨在回應美國九月私下向德黑蘭發出的書面警告，之前未曾被披露。美國官員認為，由於共和黨籍的川普即將重返白宮，因此美伊如此祕密的交流行為，是為了舒緩兩國緊張。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼二○二○年一月在伊拉克遭美軍無人機斬首行動身亡後，德黑蘭即揚言報復川普和川普政府高官。

川普第一任時參與執行伊朗政策的三位高官因面臨伊朗暗殺威脅，至今仍獲白宮特勤局保護，包括前國務卿龐培歐、美國伊朗事務特別代表胡克及前白宮國安顧問波頓。

報導稱，拜登政府掌握伊朗恐動手暗殺川普的情資後，七月對川普升級特勤局的維安保護。伊朗日前則否認密謀暗殺川普，伊朗外長阿拉奇批相關傳聞是「三流鬧劇」。

華府九月對德黑蘭提出書面警告，收到伊朗回應是十月一日伊朗空襲以色列後。伊朗回應中沒有特定官員簽名，重申川普下令暗殺蘇雷曼尼已構成犯罪。伊朗官員與分析家稱，回應來自最高領袖哈米尼。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

馬斯克成川普跟前紅人 銀行盼協助收購X案130億美元貸款解套

史上最貴幕僚？川普新政府變「富豪俱樂部」 有望打破首任內閣紀錄

川普2.0 上海學者：單邊主義抬頭中歐更應合作

川普將大規模遣返無證客 首批恐為中國役男

相關新聞

美媒：伊朗對美保證 未企圖暗殺川普

華爾街日報十六日獨家報導，伊朗十月十四日向拜登政府提出書面保證函，表示伊朗並未企圖暗殺川普。美國官員認為，這反映出美國政...

以色列連5天空襲黎南 黎巴嫩衛生部：至少2醫護死亡

黎巴嫩衛生部表示，以色列對該國南部村莊的空襲造成至少2名醫護人員今早喪生。與此同時，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊...

紐約時報：馬斯克密會伊朗駐聯合國大使

（德國之聲中文網）《紐約時報》本周四（11月14日）報道稱，馬斯克與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）舉行會晤，旨在緩解德黑蘭和華盛頓之間的緊張關系。會談超過了一小時，地

哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯資深官員奈姆（Basem Naim）告訴英國天空新聞，哈瑪斯已準備好「立刻」達成停火協議，但宣稱數...

應對川普上台…打點以美外交 以推停戰當獻禮

華盛頓郵報十三日引述以色列知情人士獨家報導，以國總理內唐亞胡心腹、戰略事務部長德默爾十日對美國總統當選人川普及其女婿庫許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。