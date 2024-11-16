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以色列連5天空襲黎南 黎巴嫩衛生部：至少2醫護死亡

中央社／ 貝魯特16日綜合外電報導
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）遭到轟炸。圖／路透社
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）遭到轟炸。圖／路透社

黎巴嫩衛生部表示，以色列對該國南部村莊的空襲造成至少2名醫護人員今早喪生。與此同時，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊已連續第5天遭到轟炸。

路透社報導，泰爾區（Tyre）波吉哈拉爾鎮（Borj Rahal）有1名醫護人員因空襲而死。

此外，針對南部城鎮克法特比尼（Kfartebnit）緊急應變小組的襲擊也導致1名醫護人員喪生，另有4人受傷、2人失蹤。

以色列對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）控制的貝魯特南郊發動了至少9次空襲，黎巴嫩當局尚未公布這些襲擊造成的具體傷亡情況。

以色列軍方表示，這些襲擊的目標是位於郊區的真主黨基礎設施。

以色列 真主黨 空襲 黎巴嫩

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