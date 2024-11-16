以色列連5天空襲黎南 黎巴嫩衛生部：至少2醫護死亡
黎巴嫩衛生部表示，以色列對該國南部村莊的空襲造成至少2名醫護人員今早喪生。與此同時，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊已連續第5天遭到轟炸。
路透社報導，泰爾區（Tyre）波吉哈拉爾鎮（Borj Rahal）有1名醫護人員因空襲而死。
此外，針對南部城鎮克法特比尼（Kfartebnit）緊急應變小組的襲擊也導致1名醫護人員喪生，另有4人受傷、2人失蹤。
以色列對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）控制的貝魯特南郊發動了至少9次空襲，黎巴嫩當局尚未公布這些襲擊造成的具體傷亡情況。
以色列軍方表示，這些襲擊的目標是位於郊區的真主黨基礎設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言