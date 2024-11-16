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美媒：以色列10月摧毀伊朗核研所需關鍵設備

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國Axios新聞網引述2名以色列官員透露，以軍10月底空襲伊朗巴欽（Parchin）軍事設施時摧毀一些關鍵設備，讓伊朗若想重拾核武研發會遭遇更困難瓶頸。

Axios指出，當時被摧毀的複雜設備是用於設計、測試塑膠爆裂物所需，這類塑膠爆裂物需置於核武內鈾的周邊供啟爆之用。被毀的複雜設備可回溯至2003年伊朗中止核子軍事計畫當時。

美、以官員告訴Axios，伊朗過去一年恢復敏感的核子研究，不過尚未朝真正製出一枚核武邁步。

以色列官員們透露，如今伊朗若決定製造核武，得先重新弄好這次被毀的複雜設備，而一旦伊朗開始籌措，以方自認有能力追蹤。

一名以色列高層說：「這種設備是一道瓶頸，沒有它伊朗就難成事。」

按華府智庫「科學暨國際安全研究所」（Institutefor Science and International Security）說法，以軍摧毀的是巴欽（Parchin）軍事設施內名為塔勒甘2號（Taleghan 2）的設備。塔勒甘2號於2003年之前曾用於測試啟爆核裝置所需炸藥。

以色列官員表示，塔勒甘2號曾是伊朗軍用核子計畫的一環，至少在過去20年內一直被存放在某個設施內。伊朗軍用核子計畫目前已關閉。

然而美、以官員指出，伊朗去年恢復既可用於核武，也能供民用的相關核子研究。

美方一名官員說：「他們恢復的科研可為生產核武奠定基礎。這是一件高度機密，伊朗政府裡只有一小撮人知道。」

伊朗恢復的科研尚未動用到塔勒甘2號，但若伊朗決心朝製造核彈邁步，這個設備會是後期階段的關鍵角色。

美方官員透露，以色列為報復伊朗10月1日的飛彈攻擊而策劃空襲，事前已將塔勒甘2號列為目標。

雖然美國總統拜登要以色列總理尼坦雅胡別打伊朗核設施，以免引發全面戰爭，但塔勒甘2號因不在伊朗之前公開聲明的核子計畫內，挨炸後若過度反應，如同間接承認違反核不擴散條約，以色列等於算準伊朗會啞巴吃黃蓮。

以色列 伊朗 核武

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