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紐約時報：馬斯克密會伊朗駐聯合國大使

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）《紐約時報》本周四（11月14日）報道稱，馬斯克與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）舉行會晤，旨在緩解德黑蘭和華盛頓之間的緊張關系。會談超過了一小時，地點保密。該報援引兩位伊朗官員的話稱兩人此次會面是"積極的"。

但特朗普團隊和伊朗駐聯合國代表團均未對此次會面做出證實。

億萬富翁、特斯拉首席執行官馬斯克為特朗普競選總統提供了強力支持，作為回報，特朗普宣布讓其領導一個聯邦層級的"政府效率委員會"以推動削減開支、減少官僚作風。此次會晤似乎表明馬斯克在未來特朗普政府中的權力不僅僅是領導"效率委員會"而已。

兩名伊朗官員告訴媒體，馬斯克與伊拉瓦尼大使的會面為伊朗提供了一種變通的方法，使其能夠避免直接與美國官員會面，因為馬斯克目前尚未正式擔任任何政府職務。

對伊立場信號不一

此次會面或表明特朗普對與伊朗的外交關系持嚴肅態度。特朗普在上一任期內撕毀了美國前總統奧巴馬簽署的伊朗核協議，轉而推行"極限施壓"政策，對伊朗加大了制裁力度。

伊朗特工被指控策劃暗殺活動人士及特朗普

美國盟友以色列在這一系列局勢中的立場尚不明確。特朗普與以色列總理內塔尼亞胡關系密切，以色列近期在繼續與哈馬斯戰爭的同時，一邊對伊朗實施軍事打擊。

被視為溫和派的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）11月14日對來訪的聯合國核監督機構負責人表示，德黑蘭希望消除外界對其"和平"核計劃的疑慮。

（法新社、路透社）

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