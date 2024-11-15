以色列空襲敘利亞 戰爭監督組織稱增至20死

戰爭監督組織表示，以色列今天空襲敘利亞首都大馬士革及周邊地區造成20死，其中包括巴勒斯坦激進分子及伊朗支持的戰士。這類對敘利亞的攻擊在黎巴嫩戰爭期間有所增強。

綜合法新社與路透社報導，以色列今天空襲之際，正值伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高階顧問拉里賈尼（Ali Larijani）正式訪問大馬士革，並會見敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

以色列自9月起與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰，最近也加強空襲敘利亞，包括敘黎邊境區域，主要鎖定真主黨的據點。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）表示：「以色列對梅澤赫（Mazzeh）及庫德西亞區（Qudsaya）的空襲增至20死，另有21人受傷。」

梅澤赫區是大使館、聯合國（UN）辦公室及維安總部的所在地，之前就曾遭受被認為是以色列發動的空襲。庫德西亞位於大馬士革郊區。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天則說，從敘利亞帶武器給真主黨的所有企圖，都將遭到以色列攻擊。