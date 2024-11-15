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應對川普上台…打點以美外交 以推停戰當獻禮

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

華盛頓郵報十三日引述以色列知情人士獨家報導，以國總理內唐亞胡心腹、戰略事務部長德默爾十日對美國總統當選人川普及其女婿庫許納說，內唐亞胡正盡快與黎巴嫩真主黨達成停火協議，打算將此一停戰計畫作為祝賀川普回鍋白宮的禮物，好提前打點以美外交。

這些知情人士是三位以色列前、現任官員。德默爾這次訪美先赴川普的佛州海湖莊園，再前往白宮和拜登政府官員會談。這顯示白宮新主人出爐後，美國的政治重心正迅速轉移。知情人士說，「以色列將送川普某種禮物」，「預計明年一月將在黎巴嫩問題上達成共識」。

該報導說川普十日在海湖莊園的談話重點，是以色列對黎巴嫩的停火提議，其中涉及西方國家與俄羅斯的合作。若以黎停火談判最終破裂，以色列將制定計畫加強在黎巴嫩的地面作戰行動。不斷修改的以黎停火協議條款將要求真主黨民兵撤退至利塔尼河以外。這條河是二○○六年以色列與真主黨戰爭後，建立的聯合國監督緩衝區北部邊緣。

該報導稱，內唐亞胡在五日美國大選正式投票日前，就積極為華府的新時代布局。他定期與川普聯繫，德默爾則跟庫許納保持往來。庫許納在川普第一任時負責讓以色列和四個阿拉伯國家的關係正常化，並持續與該地區維持人際與金融關係。

另據一位前川普政府官員，即使庫許納在明年一月上台的川普新政府沒有任何白宮正式職位，預料也將在未來以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的談判中扮演顧問角色。

以色列 川普 美國大選

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