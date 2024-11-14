敘利亞控以色列襲大馬士革 人權團體稱至少4死

敘利亞官媒表示，以色列今天發動「侵略行動」襲擊首都大馬士革自治市梅澤赫，大使館、安全部門總部及聯合國辦公室皆位於此地。根據人權團體這場攻擊至少造成4人死亡。

官媒敘利亞新聞社（SANA）報導了「關於以色列針對大馬士革梅澤赫（Mazzeh）地區進行侵略的初步資訊」，並發布當地街道滿是濃煙的影片。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，以色列今天襲擊大馬士革梅澤赫一間公寓，造成4人喪命；位於首都郊區的庫德西亞（Qudsaya）一棟住宅大樓也遭遇以軍類似攻擊。

敘利亞官媒則表示，在梅澤赫和庫德西亞遇襲的罹難人數目前不詳。

以色列近日加強打擊敘利亞，包括其靠近鄰國黎巴嫩的邊境地區。以色列持續對黎巴嫩進行猛烈空襲，並指以軍目標是有伊朗撐腰的政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的據點。