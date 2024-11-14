控以色列用「飢餓」作戰爭手段 聯合國委員會：符合種族滅絕特徵
聯合國調查以色列行為特別委員會今天指出，以色列在加薩走廊的戰爭行為符合種族滅絕特徵，並指控以色列運用飢餓作為戰爭手段。
法新社報導，委員會在涵蓋巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列一直到今年7月的新報告點出，以色列「蓄意造成大規模平民傷亡和巴勒斯坦人生命受到威脅的狀況」。
委員會在聲明中指出：「包圍加薩期間，以色列無視聯合國一再呼籲、國際法院（International Court of Justice）具約束力裁定和安全理事會決議，阻礙人道援助，發動針對性攻擊，並且殺害平民及援助工作者，蓄意造成死亡、飢餓和重傷。」
委員會強調，以色列在加薩的戰爭行為「符合種族滅絕特徵」。
委員會並且指控以色列「使用飢餓作為戰爭手段，對巴勒斯坦人施加集體懲罰」。
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