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控以色列用「飢餓」作戰爭手段 聯合國委員會：符合種族滅絕特徵

中央社／ 紐約聯合國總部14日綜合外電報導
聯合國調查以色列行為特別委員會今天指出，以色列在加薩走廊的戰爭行為符合種族滅絕特徵，並指控以色列運用飢餓作為戰爭手段。圖／法新社
聯合國調查以色列行為特別委員會今天指出，以色列在加薩走廊的戰爭行為符合種族滅絕特徵，並指控以色列運用飢餓作為戰爭手段。圖／法新社

聯合國調查以色列行為特別委員會今天指出，以色列在加薩走廊戰爭行為符合種族滅絕特徵，並指控以色列運用飢餓作為戰爭手段。

法新社報導，委員會在涵蓋巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列一直到今年7月的新報告點出，以色列「蓄意造成大規模平民傷亡和巴勒斯坦人生命受到威脅的狀況」。

委員會在聲明中指出：「包圍加薩期間，以色列無視聯合國一再呼籲、國際法院（International Court of Justice）具約束力裁定和安全理事會決議，阻礙人道援助，發動針對性攻擊，並且殺害平民及援助工作者，蓄意造成死亡、飢餓和重傷。」

委員會強調，以色列在加薩的戰爭行為「符合種族滅絕特徵」。

委員會並且指控以色列「使用飢餓作為戰爭手段，對巴勒斯坦人施加集體懲罰」。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 戰爭 聯合國

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