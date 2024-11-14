黎巴嫩維和部隊遭攻擊 聯合國安理會譴責

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）近日屢遭攻擊，聯合國安全理事會今天予以譴責，同時呼籲各方尊重部隊成員的安全。

法新社報導，聯合國安理會在聲明中譴責10月29日、11月7日與11月8日的攻擊事件，導致聯黎部隊多人受傷，不過安理會並未表明他們認為誰該對此負責。

安理會說：「他們呼籲各方採取一切措施，尊重聯黎部隊人員與駐點的安全。」

這支聯合國維和部隊表示，10月29日，一枚「可能」是真主黨或其盟友發射的火箭，擊中了位於黎巴嫩南部的聯黎部隊總部，奧地利表示有8名部隊成員受傷。

11月7日則有5名維和人員受傷；翌日，聯黎部隊指控以色列軍方在「蓄意與直接」的行動中，破壞部隊在黎巴嫩南部的一處駐點。

安理會「重申維和人員絕不能成為攻擊目標」，並向聯黎部隊表達「全力支持」。

安理會也對衝突中的平民傷亡與苦難，以及民用基礎設施與黎巴嫩文化遺址遭破壞深表關切。

安理會特別對「聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產所在的巴貝克（Baalbek）和泰爾（Tyre）受威脅，以及流離失所人數不斷增加」表示擔憂。