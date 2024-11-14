美親以強硬派 將任駐以大使

美國候任總統川普十二日表示，將任命前阿肯色州州長哈克比為美國駐以色列大使，讓這名親以色列的福音派基督徒協助引領中東外交政策。

以色列正面臨來自國際社會的壓力，川普將在以色列和伊朗近幾周衝突不斷的情況下，接手面對不斷擴大的中東衝突。

哈克比先前曾表示他反對與哈瑪斯協商停火協議，主張終結以哈戰爭的唯一辦法是哈瑪斯投降。

川普在聲明中表示：「多年來哈克比一直是很優秀的公職人員、州長和信仰領袖，他熱愛以色列和以色列人民，以色列人民也愛他。哈克比將努力不懈為中東帶來和平。」

川普還任命紐約房地產大亨威特科夫（Steven Witkoff）為中東特使，威特科夫是川普就職委員會共同主席，也是川普的高爾夫球友，他是幫助川普和猶太商界聯繫的重要人物，但並沒有中東外交經驗。

關於以哈戰爭，川普向來堅定支持以色列，上個任期他將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，並協助促成二○二○年「亞伯拉罕協議」，擴大以色列在中東的外交關係。

以色列總理內唐亞胡表示，川普上周勝選以來他已與川普通話三次，兩人在今年競選期間也曾交談，內唐亞胡誓言將繼續戰爭，直到哈瑪斯被擊敗以及所有的人質被釋放。

川普在以總統赫佐格前往白宮會見拜登總統之際，宣布哈克比的任命消息。