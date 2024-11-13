神學士外交進展 親西方英挪使館關閉、出席COP29氣候峰會
隨著西方尋求對阿富汗伊斯蘭主義統治者神學士（Taliban，或譯塔利班）採取更務實的態度，忠於親西方當局的阿富汗駐英國和挪威大使館，今年秋天悄悄關閉。
阿富汗親西方當局2021年被神學士驅逐。
法新社報導，阿富汗駐倫敦大使館9月27日關閉，駐奧斯陸大使館9月12日關閉。
兩間使館都由忠於阿富汗前當局的人員管理，前當局在2021年8月神學士的閃電攻勢中被逐出喀布爾，那被視為西方最大的軍事挫敗之一。
現在，神學士高官甚至出席了昨天揭幕的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），在亞塞拜然巴庫，和世界領袖以及西方高級官員一同與會。
分析家表示，這些措施代表對阿富汗政治現狀的接受，以及在移民、打擊毒品和安全等議題上與阿富汗統治者合作的必要性。
倫敦和奧斯陸大使館在神學士接管後繼續執行業務，以阿富汗國家名義發放簽證並執行其他領事工作。
但今年夏天，神學士政府宣布「不再為」此類護照和簽證「負責」，還說已切斷與這些大使館的所有關係。
9月中，神學士政府外交部長穆塔奇（Amir KhanMuttaqi）指責這些使館貪腐，抬高價格發放「假文件」，法新社聯繫的幾位使館官員都否認了這些指控。
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