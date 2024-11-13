快訊

X瘦身戲碼恐上演？馬斯克入閣主導政府大裁員 百萬公務員皮皮剉

12強賽／抗韓打線出爐！不是曾頌恩 林安可改扛四棒

神學士外交進展 親西方英挪使館關閉、出席COP29氣候峰會

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
隨著西方尋求對阿富汗伊斯蘭主義統治者神學士採取更務實的態度，忠於親西方當局的阿富汗駐英國和挪威大使館，今年秋天悄悄關閉。 歐新社
隨著西方尋求對阿富汗伊斯蘭主義統治者神學士採取更務實的態度，忠於親西方當局的阿富汗駐英國和挪威大使館，今年秋天悄悄關閉。 歐新社

隨著西方尋求對阿富汗伊斯蘭主義統治者神學士（Taliban，或譯塔利班）採取更務實的態度，忠於親西方當局的阿富汗駐英國和挪威大使館，今年秋天悄悄關閉。

阿富汗親西方當局2021年被神學士驅逐。

法新社報導，阿富汗駐倫敦大使館9月27日關閉，駐奧斯陸大使館9月12日關閉。

兩間使館都由忠於阿富汗前當局的人員管理，前當局在2021年8月神學士的閃電攻勢中被逐出喀布爾，那被視為西方最大的軍事挫敗之一。

現在，神學士高官甚至出席了昨天揭幕的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），在亞塞拜然巴庫，和世界領袖以及西方高級官員一同與會。

分析家表示，這些措施代表對阿富汗政治現狀的接受，以及在移民、打擊毒品和安全等議題上與阿富汗統治者合作的必要性。

倫敦和奧斯陸大使館在神學士接管後繼續執行業務，以阿富汗國家名義發放簽證並執行其他領事工作。

但今年夏天，神學士政府宣布「不再為」此類護照和簽證「負責」，還說已切斷與這些大使館的所有關係。

9月中，神學士政府外交部長穆塔奇（Amir KhanMuttaqi）指責這些使館貪腐，抬高價格發放「假文件」，法新社聯繫的幾位使館官員都否認了這些指控。

COP29 塔利班 大使館 神學士 阿富汗

延伸閱讀

珠海車撞人案民眾捐血獻花 日使館籲日本公民勿大聲說日語

川普愛私密外交！分析師曝：視馬斯克為美中重要橋樑

售貨外交官 開零稅率發票

英宣布制裁援俄企業含10家中企 陸使館：促英糾正錯誤撤銷制裁

相關新聞

神學士外交進展 親西方英挪使館關閉、出席COP29氣候峰會

隨著西方尋求對阿富汗伊斯蘭主義統治者神學士（Taliban，或譯塔利班）採取更務實的態度，忠於親西方當局的阿富汗駐英國和挪威大使館，今年秋天悄悄關閉

批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列總理首認下令

以色列總理內唐亞胡10日表示，他批准了今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動致命爆炸攻擊，這是以色列首次承認參與其...

阿拉伯伊斯蘭國家峰會 沙國譴責以色列種族滅絕

沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）今天在阿拉伯-伊斯蘭國家峰會上發言，譴...

以黎停火現曙光？以色列：「談判有進展」 俄羅斯可阻真主黨武裝

美國之音報導，以色列政府11日透露與黎巴嫩真主黨的停火談判取得「一定進展」，但並未表明具體細節，並且點名俄羅斯可以幫得上...

黎巴嫩呼叫器爆炸案與台無關 士檢簽結

黎巴嫩呼叫器爆炸案釀千人受傷、數十人死亡，呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，士林地檢署指揮調查局國安站偵辦，查無犯罪...

以色列：以黎停火談判取得進展 俄羅斯可提供協助

以色列今天表示與黎巴嫩的停火談判已取得進展，並表示俄羅斯可阻止真主黨（Hezbollah）透過敘利亞重新武裝，真主黨則說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。