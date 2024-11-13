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以色列開放加薩新援助通道 人道組織：仍不夠

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導

美國增加運送救援物資最後期限前夕，以色列今天宣布開放另一條通往加薩（Gaza）的援助通道，但援助機構表示這麼做仍然不夠。

法新社報導，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動前所未有的攻擊以來，加薩一直深陷嚴重的人道主義危機之中。

美國上個月警告以色列改善加薩的人道狀況，否則將面臨減少軍事援助的風險。

在增援最後期限前一天，以色列軍方表示已開放基蘇菲姆（Kissufim）關卡，「作為增加對加薩提供援助量和路線的努力與承諾一環」。

以色列軍方與以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聯合聲明中表示：「糧食、水、醫療用品和避難所設備」已送往加薩中部和南部地區。

以軍發布的影片顯示，滿載袋裝物資和棧板的卡車駛入加薩。

但是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）和8個人道組織表示，以色列在讓援助物資進入加薩方面的努力仍然不足。

慈善機構樂施會（Oxfam）和救助兒童會（Save TheChildren）等8個組織表示，以色列「未能遵守」美國的要求，「對加薩的巴勒斯坦平民造成巨大的人員損失」。

他們在聯合聲明中表示：「自2023年10月戰爭開始以來，加薩的人道主義局勢目現已達到最糟糕的狀態。」

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