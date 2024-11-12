快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

駐紮美軍頻遇襲 美攻擊敘境內親伊朗團體目標

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國軍方表示，美軍今天針對敘利亞境內9個與伊朗支持團體有關的目標發動攻勢，以回應他們對駐敘美軍的襲擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上表示：「這些攻擊將削弱獲伊朗撐腰的組織未來籌劃對美軍和聯軍發動攻擊的能力。」這裡指的是打擊伊斯蘭國（IS）聖戰組織的國際聯盟。

中央司令部並未透露鎖定哪些團體為攻擊目標，也未表示受襲目標是否有人員傷亡。

不過，戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這起攻擊造成4名效忠於伊朗的組織成員死亡。

目前有大約900名美軍部署在敘利亞，在伊拉克則駐有約2500名士兵，這是2014年成立的反伊斯蘭國聯軍的一環，目標在於協助打擊聖戰士。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列，並引發加薩（Gaza）戰爭以來，親伊朗團體多次鎖定駐伊拉克和敘利亞美軍為攻擊目標，藉此回應華府力挺以色列。

伊朗 敘利亞 美軍

延伸閱讀

中東戰火難降…以色列出兵掃蕩哈瑪斯、真主黨 伊朗警告戰事恐擴大

對伊朗新仇加舊恨 川普傳上台後將祭出「最大制裁」

伊朗淡化美大選 威脅反擊以色列 內唐亞胡1動作受矚

伊朗最高領袖稱將毀滅性報復美以 中東恐釀更大衝突

相關新聞

黎巴嫩呼叫器爆炸案與台無關 士檢簽結

黎巴嫩呼叫器爆炸案釀千人受傷、數十人死亡，呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，士林地檢署指揮調查局國安站偵辦，查無犯罪...

以色列：以黎停火談判取得進展 俄羅斯可提供協助

以色列今天表示與黎巴嫩的停火談判已取得進展，並表示俄羅斯可阻止真主黨（Hezbollah）透過敘利亞重新武裝，真主黨則說...

以色列攔截射自葉門飛彈 碎片在耶路撒冷西郊引發大火

以色列消防隊員今天在耶路撒冷西郊與大火拚搏，軍方表示，成功攔截一枚自葉門發射的飛彈，墜落的飛彈殘骸引發了這場大火

與台灣無關！內唐亞胡首度承認 真主黨呼叫器連環爆出自以色列之手

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡10日向內閣證實，黎巴嫩真主黨呼叫器連環爆炸出自以色列之手，這是以色...

內唐亞胡批准真主黨呼叫器爆炸案 首度承認參與

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他批准了今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動...

加薩停火協議 卡達暫停斡旋

卡達外交部9日表示，已暫停斡旋加薩走廊的停火協議，只有在巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯與以色列都能展現出談判誠意之後，才能繼續扮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。