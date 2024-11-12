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黎巴嫩呼叫器爆炸案與台無關 士檢簽結

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導
黎巴嫩呼叫器爆炸案釀千人受傷、數十人死亡，呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，士林地檢署查無犯罪事實，認我國公司或個人與爆炸案無涉。路透
黎巴嫩呼叫器爆炸案釀千人受傷、數十人死亡，呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，士林地檢署查無犯罪事實，認我國公司或個人與爆炸案無涉。路透

黎巴嫩呼叫器爆炸案釀千人受傷、數十人死亡，呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，士林地檢署指揮調查局國安站偵辦，查無犯罪事實，認我國公司或個人與爆炸案無涉，依法簽結。

黎巴嫩當地時間九月十七日發生大規模呼叫器爆炸案，千人受傷、數十人死亡，當局在呼叫器殘骸上發現貼有金阿波羅公司商標，士林地檢署剪報分「他」字案偵辦，約談該公司負責人許清光及前員工吳玉蓁，釐清是否與爆炸案有關。

檢調調查，爆炸傷人的「AR-924」呼叫器是跨國集團PGE自行設計研發，在我國境外製造生產，PGE集團二○二二年與金阿波羅公司簽訂備忘錄，每年支付費用並購買一定商品換取金阿波羅公司品牌授權，所以「AR-924」呼叫器上貼有金阿波羅商標。

不過，許、吳二人代表金阿波羅公司與PGE集團洽談簽署備忘錄時，未曾提及經授權的「AR-924」呼叫器實際銷售對象，無其他積極證據足認二人知悉該款呼叫器後續會在黎巴嫩引爆。

呼叫器 爆炸 金阿波羅

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