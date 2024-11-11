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以色列攔截射自葉門飛彈 碎片在耶路撒冷西郊引發大火

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
以色列消防隊員今天在耶路撒冷西郊與大火拚搏，軍方表示，成功攔截一枚自葉門發射的飛彈，墜落的飛彈殘骸引發了這場大火。示意圖／美聯社
以色列消防隊員今天在耶路撒冷西郊與大火拚搏，軍方表示，成功攔截一枚自葉門發射的飛彈，墜落的飛彈殘骸引發了這場大火。示意圖／美聯社

以色列消防隊員今天在耶路撒冷西郊與大火拚搏，軍方表示，成功攔截一枚自葉門發射的飛彈，墜落的飛彈殘骸引發了這場大火。

法新社報導，耶路撒冷區消防局表示，消防隊員努力撲滅火勢，並且在貝特謝梅什市（Beit Shemesh）周遭仔細搜尋，以排除更多「攔截飛彈與來襲飛彈碎片造成的的大火和損害」。

以色列軍方答覆法新社的詢問表示，攔截一枚自葉門發射的飛彈，墜落的飛彈殘骸在貝特謝梅什市引發大火。

以色列軍方發表聲明指出：「以色列中部的什費拉特耶胡達（Shfelat Yehuda）、耶胡達（Yehuda）與拉赫什（Lakhish）空襲警報聲響後，以色列空軍攔截一枚自葉門射向以色列的飛彈。」

自從加薩戰爭爆發以來，隸屬伊朗對抗以色列和美國「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的葉門叛軍「青年運動」（Huthi），不時向以色列發射飛彈和無人機。

此外，民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）宣稱，他們今天以4架無人機對以色列境內的「重要目標」發動攻擊。

伊拉克伊斯蘭反抗運動的戰士在通訊軟體Telegram發文宣稱，他們攻擊以色列北部與南部，但未披露攻擊目標的具體細節。

以色列 飛彈

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