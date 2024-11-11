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與台灣無關！內唐亞胡首度承認 真主黨呼叫器連環爆出自以色列之手

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡10日向內閣證實，真主黨呼叫器連環爆炸出自以色列之手。圖為內唐亞胡10月31日出席軍方紀念儀式。路透
以色列總理內唐亞胡10日向內閣證實，真主黨呼叫器連環爆炸出自以色列之手。圖為內唐亞胡10月31日出席軍方紀念儀式。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡10日向內閣證實，黎巴嫩真主黨呼叫器連環爆炸出自以色列之手，這是以色列首度證實對這起攻擊行動負責。

以色列媒體10日報導，內唐亞胡告訴內閣，「以色列發動呼叫器及清除納斯拉勒行動，在安全機構高層和負責該事務的政治階層反對的情況下進行」。

一名以色列官員也向CNN證實以媒報導，這是以色列首度承認在行動中的角色。

CNN描述，以色列政府向媒體透露內唐亞胡發言，間接確認以色列是主使，這似乎也成為以色列政壇近幾周政治鬥爭的另一章節。

以媒將這些措辭解讀為內唐亞胡對以軍領導層和情報機構的隱晦批評，包含不久前被開除的國防部長葛朗特。

真主黨9月17日發生呼叫器連環爆炸，造成至少37人死亡、近3000人受傷，當時因呼叫器貼有台灣業者金阿波羅公司標籤，在台灣內部引發軒然大波。

儘管葛朗特在事件第2天疑似承認是以色列所為，但他並未像內唐亞胡此次這麼直接，對內閣正面承認。

以色列 內唐亞胡 呼叫器

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