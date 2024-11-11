與川普商討伊朗威脅 以色列總理：幾天內3度通話
以色列總理尼坦雅胡辦公室今天表示，他過去幾天已經3度與美國總統當選人川普，就「伊朗對以色列安全上的威脅」通話。
法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中引述他說：「過去幾天，我已經3度和總統當選人川普談話…這些談話著眼於進一步加強以色列和美國堅實的聯盟關係。」
根據聲明，他在每週內閣會議中說：「我們對於伊朗各方面的威脅看法一致。」
尼坦雅胡還表示，他已經告訴川普，「就和平及擴張方面上而言，以色列的機會大好」。
美國是以色列首要盟友及軍事上最重要支持者，而美國大選又是在中東爆發加薩和黎巴嫩戰爭這個至關重要時刻展開。
考量到長期私人情誼以及川普對以色列夙敵伊朗抱持強硬立場，分析家相信，尼坦雅胡一直希望川普重返白宮。
川普第一次執政期間將美國大使館搬遷到耶路撒冷、承認以色列對戈蘭高地（Golan Heights）擁有主權，並且居間斡旋達成「亞伯拉罕協議」（AbrahamAccords），幫助以色列與多個阿拉伯國家關係正常化。
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