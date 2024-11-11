加薩停火協議 卡達暫停斡旋

卡達外交部9日表示，已暫停斡旋加薩走廊的停火協議，只有在巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯與以色列都能展現出談判誠意之後，才能繼續扮演調停人。

路透報導，卡達外交部表示，已在最近一次的談判中，知會哈瑪斯與以色列雙方，若未能在該輪談判中成功促成協議，將中止調停工作。

卡達外交部說，「當雙方展現出認真談判、以結束這場殘酷戰爭的意願，卡達將會恢復調停工作」。

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，卡達一直在美國支持下，參與曠日持久的外交活動，在以色列和哈瑪斯之間斡旋，希望能夠結束這場衝突，卻遲遲未能收效；若任何一方脫離調停過程，將為達成協議增添變數。

加薩走廊在2023年11月為期一周的休戰協議過後，由卡達、埃及和美國斡旋的談判屢屢受阻，以哈雙方都互相指責對方造成僵局。在10月中旬的最新一輪談判，也未能達成協議，哈瑪斯拒絕了埃及與卡達提出的短暫停火提議。

卡達外交部也說，關於杜哈當局要求哈瑪斯關閉在卡達的辦公室、並驅逐相關人員的報導並不正確，但該部會並未進一步說明細節。