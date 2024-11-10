黎巴嫩衛生部：以色列空襲貝魯特以北村莊 累計20死6傷

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）以北阿爾馬特村（Almat），累計造成20人死亡，死者中有3名孩童。

法新社報導，黎巴嫩衛生部發表聲明指出：「根據最新死亡人數統計，以色列敵人空襲朱拜勒區（Jbeil District）阿爾馬特村，導致20人死亡，6人受傷，死者中有3名孩童。」

此外，黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，以色列今天空襲黎巴嫩東部主要城市巴貝克（Baalbek）1棟房屋。在那之前，以軍未對當地下達撤離令。

黎巴嫩國家通訊社指出：「敵方飛機對（巴貝克市）拉吉斯（al-Laqees）社區發動空襲。」