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黎巴嫩衛生部：以色列空襲貝魯特以北村莊 累計20死6傷

中央社／ 貝魯特10日綜合外電報導
黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特以北阿爾馬特村，累計造成20人死亡，死者中有3名孩童。圖為11月10日，人們在黎巴嫩朱拜勒區阿爾馬特村檢查以色列襲擊地點。路透
黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特以北阿爾馬特村，累計造成20人死亡，死者中有3名孩童。圖為11月10日，人們在黎巴嫩朱拜勒區阿爾馬特村檢查以色列襲擊地點。路透

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）以北阿爾馬特村（Almat），累計造成20人死亡，死者中有3名孩童。

法新社報導，黎巴嫩衛生部發表聲明指出：「根據最新死亡人數統計，以色列敵人空襲朱拜勒區（Jbeil District）阿爾馬特村，導致20人死亡，6人受傷，死者中有3名孩童。」

此外，黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，以色列今天空襲黎巴嫩東部主要城市巴貝克（Baalbek）1棟房屋。在那之前，以軍未對當地下達撤離令。

黎巴嫩國家通訊社指出：「敵方飛機對（巴貝克市）拉吉斯（al-Laqees）社區發動空襲。」

以色列 死亡 空襲 黎巴嫩

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