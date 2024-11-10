回應船舶遭葉門叛軍攻擊 美軍昨晚再度發動空襲

美國國防部表示，美軍戰機昨天晚間發動多次空襲，目標是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在當地的先進武器儲存設施。

根據美國國防部提供給法新社的資訊，這些設施內儲放的多種武器，被用於鎖定航經紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）國際水域的軍事及民用船舶。

青年運動營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，美國及英國發動3場攻擊葉門首都沙那（Sanaa）南部薩賓區（Al Sabeen）的空襲。

報導提到，目擊者指出，他們在首都沙那不同地區聽見戰機飛行時的巨響及爆炸聲。

有伊朗撐腰的青年運動自去年11月以來就不斷以無人機和飛彈攻擊紅海及亞丁灣周邊的商船，宣稱是為了力挺加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

從今年1月起，美國及英國多次對葉門境內青年運動的目標發動空襲，以回應青年運動襲擊紅海和亞丁灣的海運。