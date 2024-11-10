回應船舶遭葉門叛軍攻擊 美軍昨晚再度發動空襲
美國國防部表示，美軍戰機昨天晚間發動多次空襲，目標是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在當地的先進武器儲存設施。
根據美國國防部提供給法新社的資訊，這些設施內儲放的多種武器，被用於鎖定航經紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）國際水域的軍事及民用船舶。
青年運動營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，美國及英國發動3場攻擊葉門首都沙那（Sanaa）南部薩賓區（Al Sabeen）的空襲。
報導提到，目擊者指出，他們在首都沙那不同地區聽見戰機飛行時的巨響及爆炸聲。
有伊朗撐腰的青年運動自去年11月以來就不斷以無人機和飛彈攻擊紅海及亞丁灣周邊的商船，宣稱是為了力挺加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。
從今年1月起，美國及英國多次對葉門境內青年運動的目標發動空襲，以回應青年運動襲擊紅海和亞丁灣的海運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言