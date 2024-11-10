黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死

中央社／ 貝魯特9日綜合外電報導

根據黎巴嫩衛生部，以色列今天對黎國東部和南部發動新一輪攻擊，造成至少31人喪生。以色列已對伊朗撐腰的真主黨加強空襲。

法新社報導，黎國衛生部表示，「以色列敵軍針對東部巴貝克-赫默（Baalbek-Hermel）地區的突襲造成20人死亡，其中克奈塞（Knaissseh）地區有11人喪命」，另有14人受傷。

在黎國南部，以軍攻勢擊造成至少11人死亡，其中包括與真主黨及其什葉派盟友艾瑪爾運動（Amal Movement）有關的6名救援人員。據衛生部說法，南部哈努伊耶村（Hanouiyeh）也有5人喪生。

以色列軍方透過聲明表示，其戰機攻擊了「泰爾（Tyre）和巴貝克地區的和真主黨恐怖分子基礎設施」。

「攻擊目標包括恐怖分子本身、作戰公寓和武器儲存設施。」

昨天，黎國衛生部表示，南部城市泰爾有7人死於以軍攻擊，其中包括2名女孩，另有46人受傷。救援人員仍在斷垣殘壁下尋找失蹤者。

衛生部指出，自與以色列跨境交火以來，黎國已有至少3110人喪生，其中大多數（至少2700人）是在9月23日以軍加強對黎國空襲之後死亡。

以色列 死亡

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