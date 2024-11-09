快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

中東戰火難降…以色列出兵掃蕩哈瑪斯、真主黨 伊朗警告戰事恐擴大

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇今天警告，以色列攻打加薩走廊武裝團體哈瑪斯以及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨，恐使戰火蔓延至中東以外的地區。圖／新華社
伊朗外交部長阿拉奇今天警告，以色列攻打加薩走廊武裝團體哈瑪斯以及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨，恐使戰火蔓延至中東以外的地區。圖／新華社

伊朗外交部長阿拉奇今天警告，以色列攻打加薩走廊（Gaza Strip）武裝團體哈瑪斯（Hamas）以及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah），恐使戰火蔓延至中東以外的地區。

伊朗國營電視台播放阿拉奇（Abbas Araghchi）的談話，他表示：「全世界應該知道，一旦戰事擴大，造成的危害將不只限於西亞地區而已；不安與動盪可能蔓延至其他地區，甚至更遠的地方。」

法新社報導，有伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯去年10月襲擊以色列南部以來，以色列就一直出兵掃蕩盤據加薩走廊的哈瑪斯。

以色列近期焦點轉向黎巴嫩，從今年9月以來向同樣有伊朗支持的真主黨發動全面攻勢。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問拉里賈尼（Ali Larijani）則在7日示警，不要貿然反擊以色列。

他告訴國營電視台：「以色列的目標就是要把衝突導向伊朗，我們必須明智因應，以免落入以色列的圈套，可別不假思索就做出回應。」

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

聯合國：加薩戰爭罹難7成是婦孺 違反國際人道法

對伊朗新仇加舊恨 川普傳上台後將祭出「最大制裁」

以哈談判未果！卡達應美國要求 將哈瑪斯領導層驅逐出境

美選牽動中東情勢！加薩短期停火破局 以哈觀望賀川勝負再做打算

相關新聞

中東戰火難降…以色列出兵掃蕩哈瑪斯、真主黨 伊朗警告戰事恐擴大

伊朗外交部長阿拉奇今天警告，以色列攻打加薩走廊（Gaza Strip）武裝團體哈瑪斯（Hamas）以及黎巴嫩政治和軍事組...

以色列空襲 加薩民防當局稱至少釀14死

加薩走廊民防當局今天表示，以色列空襲在夜間至少造成14名巴勒斯坦人喪命，當中包括婦女與孩童。與此同時，以色列軍方指出，以...

以哈談判未果！卡達應美國要求 將哈瑪斯領導層驅逐出境

在美國數月來試圖促使巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯接受以哈戰爭停火及人質釋放協議的努力未有結果之際，卡達近期應美國要求，同意將哈...

新聞分析／內外掣肘消失 內唐亞胡掌控戰事

美國前總統川普五日在大選擊敗副總統賀錦麗，以色列總理內唐亞胡同日開除敦促接受加薩停火協議的以國防長葛朗特。華爾街日報六日...

內唐亞胡撤換以防長 找親信接任

以色列總理內唐亞胡五日開除國防部長葛朗特。七日是葛朗特在任最後一天，他會見幾位以色列人質家屬，強調以軍沒必要駐紮加薩走廊...

維持在中東戰略優勢！以色列砸逾1600億購買25架美F-15戰機

路透報導，以色列國防部7日表示，他們6日簽署協議，向美國波音公司購買25架美國F-15戰機。這項價值52億美元（約台幣1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。