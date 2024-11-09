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聯合國：加薩戰爭罹難7成是婦孺 違反國際人道法

中央社／ 日內瓦8日綜合外電報導

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）今天表示，已查明的加薩（Gaza）戰爭死者中有近7成為婦孺，這樣的現象「系統性違反國際人道法基本原則」。

綜合路透社與法新社報導，聯合國自以色列軍隊與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰以來所做統計，僅包含聯合國設法透過3個管道證實的死亡人數，且仍在持續統計。

這場戰事歷時13個月，聯合國查明的死亡人數有8119人，遠低於巴勒斯坦衛生當局統計的至少4萬3000人。但聯合國針對罹難者年齡和性別所做分析，支持了巴勒斯坦當局說法，即婦孺占戰爭死難者很大一部分。

這份報告指出，聯合國人員已查證年紀最小的罹難者為一名才出生1天的男嬰，最年長的為一名97歲老婦。

整體來說，18歲以下罹難者占44%，其中5到9歲孩童為占比最大族群，其次是10到14歲孩童，再來是4歲以下幼童。

聯合國人權辦公室在隨附32頁報告的聲明中表示，這項調查表明存在「系統性違反國際人道法基本原則的現象，包括區分和比例原則」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）強調：「至關重要的是透過可信賴且公正不阿的司法機構，針對嚴重違反國際法的指控進行應有的清算，同時蒐集並保存所有相關資訊與證據。」

報告內容警告，許多違反國際法的行為可能構成戰爭罪、危害人類罪，甚至「種族滅絕」，要求國際努力阻止「暴行罪」並確保追究責任。

以色列駐日內瓦聯合國外交使團表示，以方斷然否認這份報告。

以色列使團說：「聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）再度未能如實反映現場實際情況，並無視哈瑪斯和其他恐怖組織在加薩故意造成平民傷害的廣泛影響。」

以色列表示，哈瑪斯刻意藏身於平民之中，並利用平民充當人肉盾牌，因此哈瑪斯必須為平民死傷負責。以色列報告稱，每有一名哈瑪斯戰鬥人員死亡，就約有一名平民遇害，這樣的比例要歸咎於哈瑪斯。

哈瑪斯則否認利用平民和醫院等民用基礎設施充當人肉盾牌。

以色列 哈瑪斯 聯合國

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