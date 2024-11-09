以哈談判未果！卡達應美國要求 將哈瑪斯領導層驅逐出境

在美國數月來試圖促使巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯接受以哈戰爭停火及人質釋放協議的努力未有結果之際，卡達近期應美國要求，同意將哈瑪斯逐出該國。哈瑪斯的高層領導人一直居住在卡達首都多哈。

CNN報導，由於停火努力陷入僵局，美國官員於2周前通知卡達，必須停止為哈瑪斯提供庇護。卡達於1周前通知哈瑪斯，必須離開。美國一名高階官員表示，哈瑪斯作為恐怖組織，不應再受到任何美國盟友的歡迎。

在過去一年中，卡達一直是以哈戰爭停火努力的重要參與者。由於哈瑪斯的高層成員都住在多哈，使得主要談判均在此進行。美國官員曾要求卡達利用驅逐威脅作為與哈瑪斯談判的籌碼。