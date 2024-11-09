新聞分析／內外掣肘消失 內唐亞胡掌控戰事

美國前總統川普五日在大選擊敗副總統賀錦麗，以色列總理內唐亞胡同日開除敦促接受加薩停火協議的以國防長葛朗特。華爾街日報六日報導，內唐亞胡的國內外兩大主要絆腳石一夕消失，他將有更大空間操作其國安政策。

葛朗特曾公開呼籲內唐亞胡達成與哈瑪斯的停火和釋放人質協議，在加薩引入能取代哈瑪斯的巴勒斯坦治理團隊與機構，並開始商討停止入侵黎巴嫩戰事。葛朗特這些主張也反映出以色列軍方觀點，但內唐亞胡堅持在完全消滅哈瑪斯前，不應在加薩停手，因此面臨來自國內和美歐等盟友夥伴的國際壓力。

對內唐亞胡在對外談判、人道救援和加薩戰後安排的強硬立場，葛朗特也常成制衡力量。他同時被拜登政府和歐洲盟友視為值得信任的對象。如今葛朗特遭拔官，內唐亞胡幾乎完全掌控以色列戰爭政策。新防長卡茲被視為內唐亞胡心腹，對戰爭不會自作主張。

拜登政府的對以政策包括施壓以色列提供加薩居民更多人道救援，否則華府可能停止軍援以色列。但預期會延續拜登政策的賀錦麗已敗選，反觀川普不只將讓以色列的對外用兵更少約束，也不太可能延續拜登政策，或對約旦河西岸的暴力以色列屯墾者實施制裁。一位大型以色列屯墾者組織領袖直言，川普當選使巴勒斯坦建國的「威脅」不再。

川普當選後，內唐亞胡的阻力很可能減少，未來白宮對其行徑的批判也將減輕。分析家說，內唐亞胡選前就希望川普能贏，部分原因在於內唐亞胡長期認同並抱持共和黨觀點。

耶路撒冷智庫以色列民主研究所資深研究員拉哈特說，內唐亞胡認為川普對他的限制將較少，這對內唐亞胡是「重要里程碑」。但也有分析家說，川普第二任對以色列的政策立場尚不明朗，他已說不希望見到（中東）地區有戰爭，也認為以色列應在他明年一月就任前盡快結束加薩戰事。