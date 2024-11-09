內唐亞胡撤換以防長 找親信接任

以色列總理內唐亞胡五日開除國防部長葛朗特。七日是葛朗特在任最後一天，他會見幾位以色列人質家屬，強調以軍沒必要駐紮加薩走廊和埃及間的「費城走廊」，這只會阻礙以方與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成釋放人質的協議。

內唐亞胡辦公室五日聲明，數月來對葛朗特的信任日益薄弱，已指派外長卡茲接任防長。卡茲為內唐亞胡親信，矢言擊敗以色列敵人，以國國會七日通過其任命。外長則由以國右翼小黨「新希望黨」領袖薩爾接任。

以色列時報和耶路撒冷郵報七日引述以色列第十二頻道報導，葛朗特會見遭哈瑪斯等武裝分子綁架到加薩的人質家屬時，批評用駐守狹長的費城走廊當藉口，阻擋達成釋放人質協議的決定。他說，自己和以軍參謀總長哈勒維均認為，留守該走廊沒有安全上的理由；內唐亞胡雖稱此舉為外交考量，但這類考量也不存在。

以色列民眾六日走上耶路撒冷街頭，抗議總理內唐亞胡撤換其政敵葛朗特，並要求政府盡快達成釋放人質協議。（法新社）

葛朗特還直言，「（以軍）在加薩已無事可做」，主要目標皆已達成，「恐怕我們會待在那，只是因為有人想待在那」，暗批內唐亞胡堅持對哈瑪斯實現「絕對勝利」，以及以國國內極右翼政治人物企圖占領加薩並建立屯墾區的主張。

葛朗特說，他七月就對內唐亞胡說，人質協議的條件已臻成熟，哈勒維、以色列國安局和情報機構摩薩德首長也認同。但協議成不成唯有內唐亞胡說了算，使葛朗特未能成功影響內唐亞胡。

葛朗特並說，「以軍必須留在加薩創造（以國安全）穩定」的構想並不恰當，將置官兵於險境。加薩戰後以色列應在加薩建立「既非哈瑪斯、也非以色列」的治理機構，否則以方將付出沉重代價。

以色列時報報導說，這是葛朗特至今最直截了當凸顯他與內唐亞胡歧見的發言。以國在野陣營批評內唐亞胡撤換葛朗特是以國安為代價操弄政治。批評人士也認為此舉出於政治考量，理由是內唐亞胡政府想通過讓極端正統派猶太教男性免除義務役的法案，以維繫極右派聯合政府，但葛朗特反對。

葛朗特日前重申，以國人人都須服役，絕不能允許腐敗又有缺陷的法律通過，使數萬名公民免於兵役。他並說，以色列可能帶回人質，但這涉及痛苦的妥協；以軍知道如何確保人質安全，「我們必須在他們還活著時，盡快做到」。