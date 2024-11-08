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維持在中東戰略優勢！以色列砸逾1600億購買25架美F-15戰機
路透報導，以色列國防部7日表示，他們6日簽署協議，向美國波音公司購買25架美國F-15戰機。這項價值52億美元（約台幣1671億元）的協議，是美國政府和國會今年稍早批准的廣泛援助計畫的一部分。
協議寫道，以國購買的25架F-15戰機將於2031年開始分批交付，每年交付四至六架。戰機將配備以國現有武器整合的武器系統，且具備更長射程和更大有效載荷。以國國防部聲明表示：「這些優勢將使以國空軍在應對中東當前和未來挑戰方面，維持戰略優勢。」
紐約郵報指出，除了簽署F-15戰機協議，美國國防部長奧斯丁本周稍早下令部署多架B-52同溫層堡壘戰略轟炸機、加油機和海軍驅逐艦至中東地區。這種具備核武能力的長程B-52轟炸機過去就曾被部署在中東，以平息衝突，作為美國對伊朗的強烈警告。
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