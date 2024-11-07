川普「美國優先」可能降低對中東影響力 供應缺口將推動油價飆升

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

街口投信表示，川普與共和黨贏得總統與參眾兩院全面執政，預期將影響石化產業、油價、貿易活動和地緣政治發展。川普支持「能源獨立」政策，反對《巴黎協定》，在石化產業可能鬆綁環保法規、降低相關稅收並放寬油田開採許可，將使美國原油的供應增加與成本降低，預期可刺激內需與出口，短中期將提高用油需求與石化產業的盈利表現。

然而，美國原油產能提高將減少對進口能源依賴，可能導致國際油市供過於求，在中長期壓低國際油價。貿易方面，川普政府若重啟貿易戰(尤其對中國大範圍實施60%或更高關稅)，可能引發新一輪的通膨壓力，並迫使美聯儲（FED）再度收緊貨幣，將衝擊投資與消費。

貿易戰亦不利於全球經濟，將抑制原油需求。此外，川普「美國優先」和孤立主義傾向可能降低對中東的影響力，該區域的地緣衝突可能更容易失控，一旦更多產油國捲入衝突，供應缺口將推動油價飆升。