川普「美國優先」可能降低對中東影響力 供應缺口將推動油價飆升
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
街口投信表示，川普與共和黨贏得總統與參眾兩院全面執政，預期將影響石化產業、油價、貿易活動和地緣政治發展。川普支持「能源獨立」政策，反對《巴黎協定》，在石化產業可能鬆綁環保法規、降低相關稅收並放寬油田開採許可，將使美國原油的供應增加與成本降低，預期可刺激內需與出口，短中期將提高用油需求與石化產業的盈利表現。
然而，美國原油產能提高將減少對進口能源依賴，可能導致國際油市供過於求，在中長期壓低國際油價。貿易方面，川普政府若重啟貿易戰(尤其對中國大範圍實施60%或更高關稅)，可能引發新一輪的通膨壓力，並迫使美聯儲（FED）再度收緊貨幣，將衝擊投資與消費。
貿易戰亦不利於全球經濟，將抑制原油需求。此外，川普「美國優先」和孤立主義傾向可能降低對中東的影響力，該區域的地緣衝突可能更容易失控，一旦更多產油國捲入衝突，供應缺口將推動油價飆升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言