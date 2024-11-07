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以色列軍隊持續轟炸黎巴嫩 傳釀40人喪生

中央社／ 貝魯特6日綜合外電報導

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黎巴嫩衛生部指出，以色列今天轟炸黎國東部城市巴貝克和貝卡山谷四周，造成40人喪生，並於黃昏時分在首都貝魯特南部郊區發動更多襲擊行動。

路透社報導，以色列過去1年多來除了在加薩（Gaza）打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），也與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）隔空交火。然而，以方今年9月底升高打擊真主黨的力道，除轟炸黎國南部和東部大片地區，也地面入侵邊境村莊。

黎巴嫩衛生部指出，以色列今天在巴貝克（Baalbek）和貝卡山谷（Bekaa Valley）的轟炸行動造成40人喪生、53人受傷。以色列方面並未置評。

以色列另襲擊了真主黨在首都貝魯特（Beirut）南郊的據點。以軍下令幾處地點的居民撤離後，今天對這個地區發動至少4次攻擊。

目前還沒有立即傳出傷亡通報，也沒有哪些目標遭襲的進一步資訊。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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