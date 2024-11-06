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主張解救人質優先 以國防部長遭免職

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列總理納坦雅胡5日宣布將國防部長免職，恐讓中東戰事短期難終止。（Benjamin Netanyahu FB）
以色列總理納坦雅胡5日宣布將國防部長免職，恐讓中東戰事短期難終止。（Benjamin Netanyahu FB）

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以哈戰爭在希望先救人質國防部長賈蘭特下台後，恐更難收尾！以色列總理納坦雅胡6日將賈蘭特免職，表示兩人之間出現信任危機。但在賈蘭特下台後，國內開始出現抗議人潮，希望納坦雅胡下台，新國防部長卡茲應該優先營救1百多位被哈瑪斯俘虜的人質，但卡茲在戰爭立場更加鷹派，戰事恐仍難消停。

賈蘭特盼先救人質

根據《英國廣播公司》報導，納坦雅胡表示，由於在戰爭決策上出現信任危機，對賈蘭特的信任已經逐漸消失，因此將由外交部長卡茲接任。賈蘭特則在社群媒體發文表示，未來無論仔哪，維護以色列國家安全將會是他一生的優先志業。他過去曾多次對納坦雅胡表示，解救人質應該比殲滅哈瑪斯優先，即使這代表某種程度的妥協。

兩人在國內新聞早已傳出多次對吼的傳聞，另外賈蘭特也對於基本猶太教義派可以不用當兵感到不滿。《CNN》提到，在納坦雅胡宣布此人事令不久後，開始有許多民眾在街上揮舞以色列旗幟，呼籲納坦雅胡下台，並儘速拯救被哈瑪斯俘虜的人質。一位抗議者阿米特直言，納坦雅胡孤注一擲正讓國家局勢愈來愈兇險。

繼任者更鷹派難終戰

賈蘭特5月公開對政府沒有制定加薩的戰後計畫表達失望，他也希望納坦雅胡與公眾坦白以色列並未對加薩有任何戰後規劃，但納坦雅胡也沒有明確回應。對於賈蘭特的辭職，美國國家安全會議有匿名官員僅表示，將會與以色列下一任國防部長卡茲積極合作。

不過卡茲在以哈戰爭中是更加鷹派的態度，也讓外界擔心以色列將持續對哈瑪斯與真主黨，甚至是伊朗發動攻擊，尤其在美國大選後，美國與以色列的互動更值得關注。

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