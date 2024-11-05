美選牽動中東情勢！加薩短期停火破局 以哈觀望賀川勝負再做打算

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯拒絕埃及提議的短期停火交換釋放人質，不過談判仍在持續進行中，斡旋代表透露，雙方密切關注即將登場的美國大選以決定如何回應。

以色列時報報導，美國國務卿布林肯4日表示，哈瑪斯再次拒絕先釋放少部分人質，交換停火與緩解加薩人道困境。

兩名阿拉伯外交人員透露，埃及提議以色列與哈瑪斯短暫停火48小時，再由哈瑪斯在接下來10天內釋放4名以色列人質，而這些人質應為婦孺、長者或病患。作為交換，以色列將釋放約100名巴勒斯坦囚犯，而以哈雙方可在12天期間協商時間更長的停火。

不過，哈瑪斯明確表示，如果短期協議沒有納入長期停火的保證，則不會同意；對此以色列也拒絕。不過以色列談判代表示警總理內唐亞胡，除非增加彈性空間，否則可能一直喬不攏。

報導描述，儘管這次在開羅的協商告吹，但是外交人員透露，談判仍在進行中，所有選項都在考慮之中，且雙方密切關注5日美國大選動向以決定如何回應。