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幕僚涉洩以情資 內唐亞胡急撇清

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一名男子三日推著娃娃車走過以色列特拉維夫街頭，上方是一幅要求釋放人質的大海報。加薩戰爭已逾一年，仍有數十名以色列人質生死未卜，還傳出以色列官員將人質談判機密外洩。（路透）
一名男子三日推著娃娃車走過以色列特拉維夫街頭，上方是一幅要求釋放人質的大海報。加薩戰爭已逾一年，仍有數十名以色列人質生死未卜，還傳出以色列官員將人質談判機密外洩。（路透）

美媒Axios及法新社報導，三日一份以色列法庭文件顯示，以國總理內唐亞胡發言人費德斯坦等四人涉嫌非法取得並洩漏以軍機敏情資，淪為以色列史上最重大的軍情外洩事件。費德斯坦外洩的情資恐危及和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的人質談判。

以色列里雄萊錫安的地方法院表示，費德斯坦與包括安全官員在內的其他三人均被拘留。加薩目前仍有九十七名以色列人質，但以軍指稱其中卅四人已死亡。

這也是自加薩戰爭爆發以來以色列的最大醜聞，內唐亞胡本人是否知情或參與備受關注。以軍和以國國安局九月對特定媒體如何獲取機密情資展開調查，這些媒體是英國「猶太紀事報」及德國「畫報」。

其中一篇報導稱，有份曝光文件顯示，哈瑪斯已故領袖、十月被以軍擊斃的辛瓦和加薩的以色列人質，將經由加薩與埃及邊境「費城走廊」被偷運至埃及。另一篇報導則稱其內容基於哈瑪斯領導高層內部備忘錄，提到辛瓦阻撓釋放人質談判的策略。

里雄萊錫安地院指出，調查重點是非法提供機密資訊引發的安全漏洞隱憂。這已危及敏感情資來源，且嚴重影響以國國安。內唐亞胡則否認涉案，並指責其他以國政府機構洩漏機密情資。

以國國內在野陣營等批評人士早已指控，內唐亞胡故意拖延加薩停火談判並延長戰事，以迎合他的極右翼政治盟友。

以色列公廣公司Kan則報導，費德斯坦自去年十月加薩開戰起就為內唐亞胡工作，甚至在沒通過安全背景調查下參與機敏的安全會議，並接觸高度機密情報。但以國總理辦公室並未正式聘請他，他也沒有在總理辦公室工作所需的安全權限。

該報導說，此一醜聞很可能使內唐亞胡與以軍和以國情報單位間，自加薩戰爭以來的不信任及緊張進一步升高。

以色列 內唐亞胡 情資

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