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以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，以軍擊斃黎巴嫩政軍組織真主黨高階指揮官黎達，並指控他在黎南主導對以軍發動的火箭與反坦克飛彈攻擊。示意圖／法新社
以色列軍方今天表示，以軍擊斃黎巴嫩政軍組織真主黨高階指揮官黎達，並指控他在黎南主導對以軍發動的火箭與反坦克飛彈攻擊。示意圖／法新社

以色列軍方今天表示，以軍擊斃黎巴嫩政軍組織真主黨高階指揮官黎達，並指控他在黎南主導對以軍發動的火箭與反坦克飛彈攻擊。

法新社報導，以色列軍方指出，以軍今天發動空襲，「擊斃」真主黨（Hezbollah）在黎南巴拉奇特（Baraachit）的指揮官黎達（Abu Ali Rida），不過未說明黎達何時喪命。

以軍發布聲明指出，黎達負責策劃和執行對「以色列國防軍」（IDF）的火箭及反坦克飛彈攻擊，並主導真主黨特工在當地策動的恐怖活動。

以色列近幾週擊斃數位真主黨指揮官和高階領袖，包括遇襲身亡的前領袖納斯拉勒（HassanNasrallah）。

此外，伊朗撐腰的真主黨則說，今天朝向以色列北部城市薩法德（Safed）發射火箭，這是以色列與真主黨爆發戰爭月餘來最新的襲擊。

真主黨發表聲明說，真主黨戰士朝薩法德密集發射火箭。

以色列 火箭 真主黨

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