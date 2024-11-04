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準備使用未公開武器！伊朗放話「更猛烈」還擊以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一面伊朗國旗今年4月15日在首都德黑蘭的反以色列看板前飄揚。路透
一面伊朗國旗今年4月15日在首都德黑蘭的反以色列看板前飄揚。路透

以色列時報報導，若干伊朗和阿拉伯官員向華爾街日報（WSJ）透露，伊朗正在準備還擊以色列，且將使用威力更強大的彈頭，還有先前兩次行動中並未使用的「其他武器」，目標是以色列軍事據點。

一名埃及官員告訴WSJ，德黑蘭私下警告開羅，這次對以色列在10月26日空襲領土的還擊行動，將會「強烈且複雜」。

一名伊朗官員透露，由於軍方損失四名士兵和一名平民，德黑蘭認為有必要還擊。

WSJ報導還說，這次伊朗軍方將會參與其中，這和伊朗分別在4月13日至14日與10月1日對以色列的飛彈攻擊有所不同，當時由負責國家安全事務的伊朗革命衛隊負責行動。

這名官員還說，這次攻擊將瞄準以色列軍事據點，「會比上次更加猛烈」，伊拉克領土可能會被作為發射地點。

以色列 伊朗 德黑蘭

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