準備使用未公開武器！伊朗放話「更猛烈」還擊以色列
以色列時報報導，若干伊朗和阿拉伯官員向華爾街日報（WSJ）透露，伊朗正在準備還擊以色列，且將使用威力更強大的彈頭，還有先前兩次行動中並未使用的「其他武器」，目標是以色列軍事據點。
一名埃及官員告訴WSJ，德黑蘭私下警告開羅，這次對以色列在10月26日空襲領土的還擊行動，將會「強烈且複雜」。
一名伊朗官員透露，由於軍方損失四名士兵和一名平民，德黑蘭認為有必要還擊。
WSJ報導還說，這次伊朗軍方將會參與其中，這和伊朗分別在4月13日至14日與10月1日對以色列的飛彈攻擊有所不同，當時由負責國家安全事務的伊朗革命衛隊負責行動。
這名官員還說，這次攻擊將瞄準以色列軍事據點，「會比上次更加猛烈」，伊拉克領土可能會被作為發射地點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言