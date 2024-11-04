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土耳其向聯合國提交聯名信 籲停止向以色列供武

中央社／ 安卡拉3日綜合外電報導

土耳其外交部今天表示，已經向聯合國提交一封由52國和兩個組織聯名的信函，呼籲停止向以色列運送武器。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在吉布地舉行的記者會上表示：「我們寫了一封聯名信，呼籲所有國家停止出售武器和彈藥給以色列。我們11月1日向聯合國遞交了這封有54個簽署方的信。」

費丹說：「我們必須抓住各個機會，重申向以色列出售武器意味參與其種族滅絕行動」。

簽署國包括沙烏地阿拉伯、巴西、阿爾及利亞、中國、伊朗和俄羅斯，兩個組織分別是阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organization ofIslamic Cooperation）。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上月呼籲聯合國對以色列實施武器禁運，他表示，這是結束加薩走廊衝突的「有效解決方案」。

以色列 土耳其 聯合國

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