伊朗最高領袖：將毀滅性報復美以

以色列十月廿六日襲擊伊朗，伊朗最高領袖哈米尼二日公開演說時矢言將做出「毀滅性回應」。對此，美國除了同日證實增派的Ｂ–５２轟炸機已趕到中東，美媒當天也報導，美方近日已提醒伊朗勿再報復，否則華府將「無力約束」以色列。

八十五歲的哈米尼在德黑蘭對大學生演說時稱，「美國及猶太復國主義政權這些敵人都該知道，他們對伊朗、伊朗人民和『抵抗陣線』（即黎巴嫩真主黨等抵抗軸心）的所作所為，將招致毀滅性回應」。

哈米尼未詳述報復以色列的時程。以媒耶路撒冷郵報三日引述「阿拉伯電視台」報導稱，知情人士指伊朗部隊已就位。伊拉克「真主黨高貴者運動」政治局成員拉米最近接受黎巴嫩「新聞報」專訪時宣稱，該組織當時正與伊朗協調攻擊以色列。

握有伊朗彈道飛彈控制權的「伊斯蘭革命衛隊」發言人奈尼說，伊朗對以色列的回應將既聰明、強力又高深莫測、令敵人難以捉摸。

自以色列四月一日空襲伊朗駐敘利亞大使館造成死傷以來，以伊雙方陷入報復循環，德黑蘭已兩次直接攻擊以色列，包括四月十三日與十月一日，動用無人機、火箭及飛彈。

目前中東已因加薩的以哈戰爭以及以色列對黎巴嫩的地面入侵而動盪。美聯社說，以伊任一方任何進一步攻擊，恐使中東捲入一場範圍更大的區域衝突。

另外，美國一日才宣布將加派機艦部署中東，轄區為中東與周邊國家的美國中央司令部二日就在社群媒體寫道，美國北達科他州第五轟炸機聯隊的幾架Ｂ–５２「同溫層堡壘」戰略轟炸機已飛抵該部轄區。以軍三日也透露，美國中央司令部司令庫里拉十月卅一日和以軍參謀總長哈勒維會談，進行態勢評估並談到伊朗等區域威脅。

美媒Axios二日則引述一位美國官員及一位以色列前官員報導，美國近幾天已警告伊朗別再攻擊以色列，否則要是以方再以牙還牙，屆時華府將拉不住以色列。Axios十月卅一日報導，以色列情報顯示，伊朗正準備從伊拉克境內攻擊以色列，時間可能在五日前。