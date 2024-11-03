停火協議前景渺茫…以色列空襲加薩再添至少23死 民嘆形同「種族清洗」

中央社／ 開羅3日綜合外電報導
巴勒斯坦醫護人員表示，以色列軍隊今天加強轟炸加薩走廊，再添至少23死，逾半罹難者集中在北部地區。圖為一名男子在加薩城的建築前準備食物，準備分發給流離失所的巴勒斯坦人。法新社
巴勒斯坦醫護人員表示，以色列軍隊今天加強轟炸加薩走廊，再添至少23死，逾半罹難者集中在北部地區。圖為一名男子在加薩城的建築前準備食物，準備分發給流離失所的巴勒斯坦人。法新社

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列軍隊今天加強轟炸加薩走廊，再添至少23死，逾半罹難者集中在北部地區。據稱為阻止哈瑪斯重整旗鼓，以軍1個月前在加薩北部展開軍事行動。

路透社報導，根據巴勒斯坦民眾，新的空中與地面攻勢迫使居民撤離，形同「種族清洗」，目標是清空加薩走廊（Gaza Strip）北部的2座城鎮和1座難民營，以建立緩衝區。以色列則否認上述說法，並稱軍隊正在對抗從這些地方發動攻擊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

巴勒斯坦醫護人員指出，以軍數度轟炸貝特拉希亞（Beit Lahiya）和賈巴利亞（Jabalia）的房屋，造成至少13名巴人死亡。賈巴利亞是加薩8個歷史悠久難民營中規模最大的，也是以軍新一波攻擊目標。以軍另對加薩市（Gaza City）和南部地區發動空襲，造成更多傷亡。

以色列並未針對今天在加薩北部的軍事行動發表評論。

加薩走廊衛生部表示，以軍對北部地區發動攻擊，導致他們無法為賈巴利亞、貝特拉希亞及貝特漢諾（Beit Hanoun）的數以千計兒童接種疫苗。

由於在停火協議上，哈瑪斯與以色列仍有分歧，要實現規模更廣泛的停火協議以結束戰爭並釋放雙方扣押的人質，目前仍是希望渺茫。

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