伊朗人質危機45周年 民眾集會怒喊口號：以色列去死、美國去死

伊朗民眾今天聚在首都德黑蘭曾為美國大使館的建築外示威，記念伊朗人質危機45週年，並高呼反美國及以色列口號。此危機形塑往後數十年美伊關係，伊朗人民從當時起年年集會。

法新社報導，伊朗群眾在這棟建築物外頭高喊：「以色列去死，美國去死！」現場還有人焚燒以色列與美國的國旗。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）在德黑蘭的集會批評美國與以色列，稱兩國「無法藉由殺戮穆斯林來苟活」，「我們總是警告他們，若他們不改弦易轍，終將邁向崩潰與毀滅」。

伊朗國內其他城市希拉茲（Shiraz）、阿巴丹（Abadan）、阿巴斯（Bandar Abbas），也都舉行了類似示威。

伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）外逃，原本流亡的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖。

同年11月，伊斯蘭基本教義派學生占領德黑蘭美國大使館，挾持52名美國外交官員和平民作為人質，直到444天後才放人。

自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，過去一年緊張局勢升高。

以色列與伊朗今年10月直接交火，以色列也分別在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩，對抗伊朗支持的哈瑪斯以及黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」（Hezbollah）。