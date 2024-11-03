130火箭10無人機襲以色列釀11傷 以軍：真主黨空中主力剩3成

以色列2日遭到包含來自黎巴嫩等超過130枚火箭與10架無人機襲擊，其中一枚火箭在當日清晨閃過以色列防空系統攔截，造成11人受傷。另外，國防軍最新評估，真主黨空中主力部隊約有10%成員折損，且無人機戰力僅存30%。

以色列時報報導，過去24小時裡，以色列北部遭來自黎巴嫩方向超過130枚火箭攻擊，導致區域警報大響，且有1枚火箭墜落擊中中部城鎮提拉（Tira）一棟民宅，國防軍正在調查未能成功攔截火箭原因。

另外，以色列當日遭到來自黎巴嫩、伊拉克和來向不明的無人機襲擊，全部10架無人機有3架躲過攔截。

國防軍也表示正在加強打擊真主黨空中主力「127部隊」（Unit 127），評估該部隊約有10%成員被殺或受傷，無人機僅存原先數以百計無人機數量的3成。