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華府才警告伊朗勿妄動 美軍：B-52轟炸機已抵中東

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美軍B-52轟炸機。（圖/美國空軍檔案照）
美軍B-52轟炸機。（圖/美國空軍檔案照）

華府前一天才對伊朗發出警告，說將增派轟炸機前往中東地區部署；美國軍方今天宣布，美方B-52遠程轟炸機已抵達中東。

負責中東及週邊國家指揮的美軍中央司令部（USCentral Command）在社群媒體上發文表示：「邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第五轟炸機聯隊的B-52同溫層堡壘戰略轟炸機（B-52 Stratofortress）已抵達美軍中央司令部的負責範圍。」

美方昨天宣布將增派B-52遠程轟炸機、戰機、加油機及海軍驅逐艦赴中東。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在有關中東部署的聲明中說：「若伊朗及其合作夥伴或代理人利用此刻針對美國在中東的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護我方人員。」

以色列上月26日對伊朗發動攻擊，打擊軍事基礎設施，但避開重要的核設施和石油設施。伊朗最高領導人矢言對以色列的攻擊進行報復。

今年以來伊朗對以色列發動兩次重大攻擊，一次在4月，此前伊朗駐大馬士革領事館遭攻擊，該攻擊被歸咎於以色列；另一次是在10月，伊朗表示發動攻擊是為了報復伊朗支持的真主黨多名領袖和1名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官遇害。

中東 伊朗 美國

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