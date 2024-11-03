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以軍擴大黎巴嫩行動！精銳兩棲突襲北部城市 綁架1名真主黨特工

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列精銳的海軍特種作戰部隊11月1日從黎巴嫩巴特昂登陸，突襲附近一棟平民建築，並且俘虜一名據說是真主黨資深特工的人。美聯社
以色列精銳的海軍特種作戰部隊11月1日從黎巴嫩巴特昂登陸，突襲附近一棟平民建築，並且俘虜一名據說是真主黨資深特工的人。美聯社

以色列精銳的海軍特種作戰部隊11月1日對黎巴嫩北部展開海陸入侵行動，並且俘虜一名真主黨資深特工，相較於衝突升溫以來多半聚焦空襲黎巴嫩東、南部以及對南部採取地面入侵，這是以軍最深入黎巴嫩領土的一次海陸行動。

紐約時報引述黎巴嫩國營通訊社報導，相當於美國海豹突擊隊的以色列軍方「第13突擊隊」（ Shayetet 13），11月1日凌晨，乘快艇從貝魯特以北約20英里的地中海沿岸城市巴特昂（Batroun）登陸，突襲附近一棟住宅大樓並綁架真主黨資深特工阿曼茲（Imad Ahmaz）。黎巴嫩通訊社稱該男子是一名船長。

紐時描述，以色列的大部分行動都僅限於空襲黎巴嫩南部和東部，以及貝魯特以南的地區，地面部隊也只在南部活動。阿拉伯媒體稍早報導，這是行動約有25名精銳成員參與。

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子報YNET則報導，根據以色列消息人士，阿曼茲是2006年黎巴嫩戰爭中，真主黨武器能力的「關鍵人物」，目前正在接受以色列軍事情報部門504部隊的審訊。

黎巴嫩公共工程與運輸部部長哈米耶（Ali Hamieh）受訪表示，被綁架的男子是一名平民船長，正在巴特昂海事學院上課，他在附近租了一間小屋。

黎巴嫩媒體2日報導監視器影像，一名男子被十幾名武裝人員帶走。

這棟大樓的居民告訴黎巴嫩媒體，以色列部隊向住戶自稱是黎巴嫩安全官員，並要求住戶留在室內。

真主黨將這起事件稱為「巴特昂地區的猶太復國主義侵略」，但是並未證實成員遭到俘虜。

黎巴嫩情報官員2日離開據稱被以軍特種部隊突襲的平民住宅。美聯社
黎巴嫩情報官員2日離開據稱被以軍特種部隊突襲的平民住宅。美聯社

以色列 真主黨 綁架 黎巴嫩

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