快訊

祭3倍薪資！法媒揭華為挖台灣工程師 每3個月寄一封信

伊朗及區域盟友遭襲 哈米尼誓言報復以色列

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。圖／歐新社
伊朗最高領袖哈米尼。圖／歐新社

以色列出兵攻打伊朗撐腰的真主黨與哈瑪斯，並於上月空襲伊朗軍事據點，伊朗最高領袖哈米尼今天誓言，伊朗將報復以色列及其盟友美國的攻擊。

法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗首都德黑蘭（Tehran）對學生發表演講指出：「美國和猶太復國主義者政權這些敵人應該知道，他們對伊朗、伊朗人民和抵抗陣線所做的一切將招致強烈回應。」

抵抗軸心指德黑蘭當局支持的武裝團體，其中包括葉門叛軍青年運動（Houthi）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

回應德黑蘭當局10月1日的襲擊，以軍於10月26日空襲伊朗軍事據點。伊朗上月初發動攻擊，就是為了報復伊朗支持的真主黨多名領袖和1名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官遇害。

根據伊朗軍方，因以色列空襲至少4名士兵殉職，並造成若干雷達系統些微受損。此外，伊朗媒體報導，1名平民也在這次攻擊中遇害。

哈米尼在演講中向遇害士兵致敬，並稱他們在對抗以色列的付出「不會被遺忘」。

以色列 伊朗 哈瑪斯 黎巴嫩

延伸閱讀

核末日將近？伊朗放話若面臨生存威脅 有能力製造核武器

一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」

美選倒數計時！伊朗已在為川普勝選做準備 超怕他授權攻打核設施

秘密協議？川普1條件交換內唐亞胡結束戰爭 強調勝選後宣誓前

相關新聞

伊朗及區域盟友遭襲 哈米尼誓言報復以色列

以色列出兵攻打伊朗撐腰的真主黨與哈瑪斯，並於上月空襲伊朗軍事據點，伊朗最高領袖哈米尼今天誓言，伊朗將報復以色列及其盟友美...

核末日將近？伊朗放話若面臨生存威脅 有能力製造核武器

伊朗最高領袖哈米尼的高階顧問哈拉濟（Kamal Kharrazi）1日嗆聲，伊朗有能力生產核武器，並準備在面臨生存威脅時...

持續警告伊朗！美宣布增派轟炸機、軍艦赴中東 林肯號航母將離開

美國國防部當地時間1日宣布，國防部長奧斯丁已下令向中東地區增派轟炸機、戰機和海軍潛艦，並指美軍航空母艦「林肯號」（USS...

一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」

以色列軍方1日在社群平台表示，又擊斃1名哈瑪斯高階成員，稱他是該組織僅存的高階官員之一。對此哈瑪斯駁斥，死者的級別沒有以...

傳伊朗報復以 美大選前動手

美媒Axios十月卅一日引述二名以色列消息人士報導，以方掌握情資顯示，伊朗準備在未來幾天內從伊拉克攻擊以色列，時日可能在...

巴基斯坦傳炸彈攻擊7死含5孩童 目標為保護疫苗接種團隊員警

巴基斯坦警方表示，國內西部地區今天發生炸彈襲擊事件，造成7人死亡，其中含5名孩童，攻擊目標是要保護小兒麻痺疫苗接種醫療人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。