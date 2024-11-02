一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」

「中東沒有一處是以色列無法觸碰的。」以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在9月底發表演說。說畢，醞釀多時的以真戰火，隨著以色列軍隊在10月1日發動地面攻擊，揭開了正式開戰的章節。 然而，這場戰事除了以色列、真主黨這些直接參與者之外，亦包括大眾認識的伊朗、美國等，但實際上交火的最前線還有重要成員——聯合國黎巴嫩臨時部隊（United Nations Interim Force in Lebanon，UNIFIL）以及黎巴嫩政府軍。預算年過5億美元的維和部隊與黎巴嫩官方軍隊，兩者在這場戰事中扮演的角色是什麼？以真之間交火會有盡頭的一天嗎？

2024-11-01 09:56