一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」
以色列軍方1日在社群平台表示，又擊斃1名哈瑪斯高階成員，稱他是該組織僅存的高階官員之一。對此哈瑪斯駁斥，死者的級別沒有以色列說的那麼高。
國會山莊報導，以色列軍方在X平台上發文，稱哈瑪斯政治局國家關係負責人卡薩布（Izz al-Din Kassab），已在加薩南部城鎮汗尤尼斯的一次空襲中喪命，認為卡薩布負責組織對外關係，監督哈瑪斯與加薩其他恐怖組織之間的協調和聯繫，並有權對指揮對以色列發動恐怖攻擊。
路透報導，哈瑪斯隨後透過聲明證實卡薩布的死訊，並表示還有另1名哈瑪斯官員也在以色列襲擊他們的座車時喪生。
但哈瑪斯反駁以色列有關卡薩布官階的說法，聲稱卡薩布是該組織在加薩的地方官員，而不是哈瑪斯政治決策辦公室的一員。
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