快訊

台南新營妙法禪寺凌晨起火！燒毀神像 警報器大響驚醒出家人

猜謎／懶得下載「精靈文字體」？精靈文字體產生器誕生 讓注音變超質感

綠委批劉德華「媚共」 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

以色列空襲黎巴嫩東部 造成52人喪生

中央社／ 貝魯特1日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部長今天指出，以色列在未發布撤離警告下對其東部地區發動空襲，造成52人喪生。

法新社報導，黎巴嫩衛生部表示，以色列對其東部的巴貝克-赫默（Baalbek-Hermel）地區發動空襲，造成52人死亡和72人受傷。

黎巴嫩衛生部表示，阿穆哈茲村（Amhaz）12人喪生，酉寧（Yunin）9死及貝德奈勒（Bednayel）8死。

空襲 黎巴嫩

延伸閱讀

中東緊張 油價漲破70美元…傳伊朗下周將報復性攻擊以色列

伊朗攻以 傳擬在美大選前自伊拉克發射飛彈、無人機

傳伊朗準備在美選前再襲以色列！將改從這國射飛彈

傳真主黨準備撤了！同意建立非軍事區 退到以色列邊境30公里外

相關新聞

傳伊朗報復以 美大選前動手

美媒Axios十月卅一日引述二名以色列消息人士報導，以方掌握情資顯示，伊朗準備在未來幾天內從伊拉克攻擊以色列，時日可能在...

巴基斯坦傳炸彈攻擊7死含5孩童 目標為保護疫苗接種團隊員警

巴基斯坦警方表示，國內西部地區今天發生炸彈襲擊事件，造成7人死亡，其中含5名孩童，攻擊目標是要保護小兒麻痺疫苗接種醫療人...

真主黨火箭彈襲擊以色列北部 7名平民身亡含4名泰國勞工

黎巴嫩真主黨昨天用火箭彈襲擊以色列北部，造成7名平民死亡，其中包括4名泰國勞工。泰國外長指示泰國駐以色列大使館盡全力協助...

伊朗攻以 傳擬在美大選前自伊拉克發射飛彈、無人機

Axios援引兩名未具名以色列消息來源報導，伊朗準備未來數日，向以色列發動攻擊，報復以色列日前空襲伊朗的軍事設施。報導指...

以色列與真主黨之戰：袖手旁觀的黎巴嫩軍與聯合國維和部隊

「中東沒有一處是以色列無法觸碰的。」以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在9月底發表演說。說畢，醞釀多時的以真戰火，隨著以色列軍隊在10月1日發動地面攻擊，揭開了正式開戰的章節。 然而，這場戰事除了以色列、真主黨這些直接參與者之外，亦包括大眾認識的伊朗、美國等，但實際上交火的最前線還有重要成員——聯合國黎巴嫩臨時部隊（United Nations Interim Force in Lebanon，UNIFIL）以及黎巴嫩政府軍。預算年過5億美元的維和部隊與黎巴嫩官方軍隊，兩者在這場戰事中扮演的角色是什麼？以真之間交火會有盡頭的一天嗎？

傳伊朗準備在美選前再襲以色列！將改從這國射飛彈

Axios援引兩名未具名以色列消息來源報導，伊朗準備未來數日，向以色列發動攻擊，報復以色列日前空襲伊朗的軍事設施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。