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傳伊朗報復以 美大選前動手
美媒Axios十月卅一日引述二名以色列消息人士報導，以方掌握情資顯示，伊朗準備在未來幾天內從伊拉克攻擊以色列，時日可能在五日美國大選前。
前述消息人士引述以色列情報說，預料伊朗屆時將動用大量無人機及彈道飛彈，並透過伊拉克的親伊朗民兵發動，可能旨在避免又遭以色列攻擊伊朗的戰略目標。
一位美國官員則說，若德黑蘭決定很快回擊，伊朗可能會迅速將其準備工作付諸行動，但美方並不知道伊方是否已做出決定。
以軍十月廿六襲擊德黑蘭附近等處，以報復伊朗十月一日向以色列發射二百多枚彈道飛彈。伊朗外交部發言人十月廿八日對此揚言，將以一切可用工具回應以色列。
伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊指揮官沙拉米十月卅一日說，以色列犯了大錯，伊朗這次的反應將迥異於以方可能預想到的任何情況；伊朗最高領袖哈米尼幕僚長高巴耶加尼同日對親伊朗的黎巴嫩馬雅丁電視台表明，伊朗「必會」報復以色列，伊方的反應將既強烈，也將「令我們敵人後悔」。
紐約時報十月卅一日另引述三位對伊朗報復計畫知情人士報導，哈米尼認為必須有所回應，以免被視為伊朗承認敗給以色列。
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