巴基斯坦傳炸彈攻擊7死含5孩童 目標為保護疫苗接種團隊員警

巴基斯坦警方表示，國內西部地區今天發生炸彈襲擊事件，造成7人死亡，其中含5名孩童，攻擊目標是要保護小兒麻痺疫苗接種醫療人員的員警；巴國正對抗小兒麻痺疫情復燃。

法新社報導，巴基斯坦警方指出，這起炸彈攻擊鎖定俾路支省（Balochistan）馬自堂市（Mastung）的警員，他們當時正乘坐一輛廂型車，任務是保護進行全國小兒麻痺疫苗接種的醫療人員。

高階警官法塔（Abdul Fatah）透露，「包括1位員警、5名孩童和1位店家老闆，共有7人」在馬自堂市主要市場的炸彈攻擊中喪生。

法新社報導，目前還沒有組織宣稱犯下這起爆炸案。

巴基斯坦和鄰國阿富汗是全球僅存小兒麻痺依然流行的兩個國家，當地疫苗接種團隊經常成為對抗安全部隊的武裝團體襲擊目標。

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