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尼坦雅胡會華府特使 商討終結以黎戰火協議

中央社／ 耶路撒冷31日綜合外電報導

在以黎兩國邊境死於戰火的人數不斷攀升之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天會見來訪的美國官員，討論終結以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間戰爭的可能協議。

法新社報導，尼坦雅胡告訴華府特使哈克斯汀（Amos Hochstein）和麥格克（Brett McGurk），任何與黎巴嫩有關的協議都必須保障以色列擁有更長期的審查權力。

會談進行期間，以色列醫護人員與地方領袖通報有7名以色列人遭到來自黎巴嫩的跨境砲火擊中身亡，是一年多來單日最高死亡人數之一。

以色列對黎巴嫩南部和東部及加薩（Gaza）地區發動襲擊，而以色列在加薩與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰逾一年以來，以方在加薩北部的行動日益受到關注。

尼坦雅胡辦公室表示：「總理指出，重點不在於某項協議的文件，而是以色列確保協議執行及防止來自黎巴嫩對其安全構成威脅的決心與能力。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也會見了美國官員，雙方進行另一場討論。

葛朗特透過聲明表示，雙方的會談聚焦於「與北部地區和黎巴嫩有關的安全規畫，以及確保仍在加薩遭哈瑪斯扣押的101名人質回國的相關作為」。

以色列 美國 黎巴嫩

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