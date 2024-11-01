傳伊朗準備在美選前再襲以色列！將改從這國射飛彈

Axios援引兩名未具名以色列消息來源報導，伊朗準備未來數日，向以色列發動攻擊，報復以色列日前空襲伊朗的軍事設施。

報導指出，伊朗可能在11月5日美國總統大選之前，經由伊拉克境內的親伊朗民兵，向以色列發射大量彈道飛彈及無人機。

報導稱，伊朗透過親伊朗民兵在伊拉克發動攻擊，可能是為了避免以色列再次攻擊伊朗境內的戰略目標。

以軍上周末襲擊德黑蘭附近和伊朗西部的飛彈工廠等場所，以報復伊朗10月1日向以色列發射200多枚飛彈。伊朗外交部發言人隨後表示，將使用一切方式應對以色列侵略。

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