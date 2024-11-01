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傳伊朗擬藉伊拉克民兵再襲以色列 時間可能在美選前

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國新聞網站Axios今天引述2名未具名以色列消息人士報導，以方掌握的情報顯示，伊朗準備在未來幾天內從伊拉克領土攻擊以色列，時間點可能是在11月5日美國總統大選前。

根據路透社引述Axios的內容，伊朗這波攻擊預料會用到大量無人機及彈道飛彈，並從伊拉克發動；而透過伊拉克境內的親伊朗民兵發動攻擊，可能是為了避免再遭以色列攻擊伊朗境內的戰略目標。

加薩戰爭在中東引發多方交戰，以色列及伊朗間一系列以牙還牙的軍事攻擊也是其中一環。

伊朗10月1日朝以色列發射超過200枚飛彈後，以色列26日出動軍機，空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）與伊朗西部的飛彈工廠等場所。

伊朗外交部發言人28日表示，德黑蘭當局將「運用一切可用工具」來回應以色列的空襲。法新社引述伊朗媒體報導，伊朗今天再度警告會對以色列26日的攻擊做出「嚴厲」回應。

以色列軍方今天則說，空軍攔截到2架從東方逼近的無人機，但未說明無人機來自哪裡。伊拉克境內親近伊朗的「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistancein Iraq，IRI）最近幾週曾宣稱朝以色列出動多架無人機。

以色列 伊拉克 伊朗

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