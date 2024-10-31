以色列空襲加薩再添至少30死 醫院遭擊中停止營運
加薩走廊（Gaza Strip）衛生官員表示，今天有至少30人命喪以色列對加薩各地的軍事打擊，攻擊行動主要目標的北部有1家醫院遭到擊中，燒毀醫療物資，導致醫院停止營運。
路透社報導，以色列軍隊指控加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）1家醫院遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用於軍事目的，而且有「數十名恐怖分子」藏匿其中。
加薩走廊衛生部官員和哈瑪斯均否認這項指控。
位在貝特拉希亞的卡邁爾艾德旺醫院（KamalAdwan Hospital）護理部主任薩巴（Eid Sabbah）告訴路透社，以色列這場空襲擊中醫院3樓，導致部分員工輕微燒傷。
這家醫院目前尚未通報人員死亡，以軍上週曾經猛攻這家醫院並予以短暫占領。以色列表示，那次突襲行動逮捕約100名疑似哈瑪斯成員。以軍仍對醫院附近部署戰車。
以軍今天於空襲後發布聲明說：「行動期間發現數十名恐怖分子藏匿醫院中，有些人甚至假扮成醫護人員。」
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